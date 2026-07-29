Sieben Wochen vor Wahl: Darauf setzt jetzt die SPD

Berlin - Mit Themen wie bezahlbare Mieten, mehr Sauberkeit in der Stadt und mehr Unterstützung für Familien will die Berliner SPD in die heiße Phase des Wahlkampfs starten.

Der Berliner SPD-Chef Steffen Krach (46) © Fabian Sommer/dpa

Landesvorsitzender Steffen Krach (46) stellte im Astra Kulturhaus in Berlin-Friedrichshain die zentralen Motive der Wahlkampagne vor.

"Spielplatz ohne Spritze", "Grundschule ohne Handy" und "Baustellen sind zum Bauen da, nicht zum Stellen", lauten einige Slogans auf den Wahlplakaten, mit denen die SPD bei Wählerinnen und Wählern punkten will. Rund 70.000 SPD-Plakate sollen berlinweit zu sehen sein. "Nicht alle von mir", versicherte Krach.

"Mieten deckeln gegen Abzocke" ist ein weiteres Motto des SPD-Wahlkampfs. Für einen Mietendeckel auf Länderebene müsste der Bund den Weg frei machen. "Ich werde da nicht nachlassen", kündigte Krach an. "Wir werden weiter an der Länderöffnungsklausel arbeiten."

Krach wies darauf hin, dass hohe Mieten nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln oder Düsseldorf und in bayerischen Großstädten ein Problem seien. "Ich bin mir ganz sicher, die Länderöffnungsklausel, die wird es in den nächsten Jahren geben."