Politik im Fadenkreuz! Ein Kommentar zum Parteitag der sächsischen SPD

Dresden - Unternehmer klagen, Arbeitnehmer schimpfen, Bürger jammern. Unzufriedenheit ist derzeit hierzulande mit Händen greifbar. Pessimismus überall, wo man hinschaut. Im Fadenkreuz steht dabei vor allem die Politik . Angesichts von multiplen Krisen, Umbrüchen, allgemeiner Ernüchterung und großen Ängsten verspricht sie viel und liefert wenig. Ein Kommentar von TAG24-Redakteurin Pia Lucchesi.

Kathrin Michel (63) und Henning Homann (46) stehen an der Spitze der Sachsen-SPD. © DPA

Es war darum richtig und wichtig, dass Sachsens SPD-Spitzen ihren Parteitag nutzten, um für Zuversicht zu werben.

Zuversicht hilft uns, Herausforderungen zu meistern, Rückschläge zu überwinden und uns auf positive Entwicklungen zu konzentrieren. Insbesondere politische Akteure dürfen in Krisenzeiten nicht den Kopf in den Sand stecken.

Was insgesamt bei allen Parteitagsreden aber zu kurz kam, war ehrliche Reflexion. Die politischen Entscheider der SPD sind auch Teil der Probleme. Es grenzt daher schon an Realitätsverweigerung, wenn man sich an der CDU abarbeitet und dabei die Ergebnisse der letzten Wahlen nicht anerkennt.

In Sachsen steckt die Sozialdemokratie lange schon in einer tiefen Krise. Die Lösungen, die sie gegenwärtig präsentiert, kommen aus der Mottenkiste.