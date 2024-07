SPD-Landeschef wirft hin: Brunn verliert Vertrauen und zieht Konsequenzen

Möchte für das Wohl der SPD "persönliche Verletzungen" zurückstellen. Der Chef der Landtagsfraktion, Florian von Brunn (55), legt sein Amt nieder. © Peter Kneffel/dpa

"Am Montagnachmittag werde ich im Anschluss an die Mitarbeiterversammlung der Bayern-SPD in Nürnberg offiziell meinen Rücktritt als Vorsitzender der Bayern-SPD bekannt geben", sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München.

Damit wird die bisherige Co-Vorsitzende Ronja Endres bis auf Weiteres alleinige Chefin des krisengeschüttelten SPD-Landesverbandes. Endres ist noch bis Mitte 2025 im Amt, erst dann stünde die turnusmäßige Neuwahl an.

Am Sonntag trifft sich der SPD-Landesvorstand zu einer Online-Sitzung - hier dürfte von Brunn seinen Rückzug ebenfalls bekannt geben.

In der vergangenen Woche hatte von Brunn überraschend den Rückhalt in der nach der Wahl auf 17 Abgeordnete geschrumpften Landtagsfraktion verloren.

Nur vier Abgeordnete stellen sich in einer kurzfristig angesetzten Kampfabstimmung hinter den bisherigen Fraktionschef, elf Abgeordnete stimmten gegen den Münchner und entzogen ihm somit klar das Vertrauen. Zwei SPD-Abgeordnete enthielten sich.