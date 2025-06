Bas, Klingbeil und Klüssendorf: SPD hat neue Führung gewählt

Berlin - Die neue Führungsspitze der SPD ist komplett: Der Bundesparteitag in Berlin hat Tim Klüssendorf (33) zum Generalsekretär gewählt. Der 33-Jährige erhielt am Abend 90,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Neben Vizekanzler Lars Klingbeil (47) steht nun Arbeitsministerin Bärbel Bas (57) an der Parteispitze. Zusammen sollen sie den Sozialdemokraten in einer tiefen Krise neue Orientierung geben.