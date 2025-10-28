SPD macht gegen Bürgergeld-Reform mobil: "Treten nach unten muss aufhören"

Berlin - In der SPD wird die Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Reform des Bürgergelds lauter. Zu den Erstunterzeichnern eines Mitgliederbegehrens dagegen gehört der Berliner SPD-Politiker Aziz Bozkurt (43).

SPD-Staatssekretär Aziz Bozkurt (43) ist gegen die Bürgergeld-Reofom. © Carsten Koall/dpa

"Es braucht endlich ein Stoppsignal, auch an die Parteispitze", sagte er dem "Tagesspiegel". "Das ist keine sozialdemokratische Politik."

Bozkurt ist Staatssekretär für Soziales in der Senatsverwaltung von Cansel Kiziltepe (SPD) und Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD. "Das Treten nach unten muss aufhören", verlangte er. Nur weil sich in Umfragen gerade eine Mehrheit der Bevölkerung für härtere Sanktionen ausspreche, dürfe die SPD diese Position nicht einfach übernehmen.

Die beiden Parteivorsitzenden Bärbel Bas (57) und Lars Klingbeil (47) forderte er zu Standhaftigkeit auf: "Beide müssen die Diskussion um das Bürgergeld auf die Ursachen von Armut lenken anstatt auf symbolpolitische Maßnahmen."

Das unverhältnismäßige Sanktionieren bis zum Entzug der Leistungen oder sogar der Wohnung rufe bei Menschen Abstiegsängste hervor. "Es schafft ein Klima der Angst und löst langfristig kein Problem", warnte Bozkurt.