SPD-Jugend protestiert gegen neuen AfD-Jugendverband und fordert Parteiverbot
Von Theresa Münch
Mannheim - Mit Grüßen von Mannheim nach Gießen: Mit Bannern, Schildern und lauten Rufen haben die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Mannheim gegen die Gründung des AfD-Jugendverbands protestiert.
Der SPD-Nachwuchs setzte sich zudem für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ein.
Auf einem im Saal enthüllten Banner forderten die Jusos: "Kein Nachwuchs für Faschos", zugleich hielten sie Schilder mit den Aufschriften "Haltung statt Höckejugend" und "AfD-Verbot jetzt" hoch.
An der Aktion beteiligte sich auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (34). Eine Rednerin auf der Bühne betonte: "Wir brauchen keine 'Generation Deutschland', wir sind die Generation Zukunft." Der gesamte Saal rief "Nazis raus".
In Gießen hatte sich zuvor die neue AfD-Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland (GD) gegründet. Mehrere Zehntausend Gegendemonstranten protestierten, die meisten davon friedlich.
Titelfoto: Harald Tittel/dpa