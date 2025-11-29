SPD-Jugend protestiert gegen neuen AfD-Jugendverband und fordert Parteiverbot

Mit Bannern, Schildern und lauten Rufen haben die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Mannheim gegen die Gründung des AfD-Jugendverbands protestiert.

Von Theresa Münch

Mannheim - Mit Grüßen von Mannheim nach Gießen: Mit Bannern, Schildern und lauten Rufen haben die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Mannheim gegen die Gründung des AfD-Jugendverbands protestiert.

Mit lauten Rufen und zahlreichen Bannern haben die Jungsozialisten in Mannheim gegen die AfD protestiert.
Mit lauten Rufen und zahlreichen Bannern haben die Jungsozialisten in Mannheim gegen die AfD protestiert.  © Harald Tittel/dpa

Der SPD-Nachwuchs setzte sich zudem für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ein.

Auf einem im Saal enthüllten Banner forderten die Jusos: "Kein Nachwuchs für Faschos", zugleich hielten sie Schilder mit den Aufschriften "Haltung statt Höckejugend" und "AfD-Verbot jetzt" hoch.

An der Aktion beteiligte sich auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (34). Eine Rednerin auf der Bühne betonte: "Wir brauchen keine 'Generation Deutschland', wir sind die Generation Zukunft." Der gesamte Saal rief "Nazis raus".

In Gießen hatte sich zuvor die neue AfD-Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland (GD) gegründet. Mehrere Zehntausend Gegendemonstranten protestierten, die meisten davon friedlich.

Titelfoto: Harald Tittel/dpa

Mehr zum Thema SPD: