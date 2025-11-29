SPD-Jugend protestiert gegen neuen AfD-Jugendverband und fordert Parteiverbot

Mannheim - Mit Grüßen von Mannheim nach Gießen: Mit Bannern, Schildern und lauten Rufen haben die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Mannheim gegen die Gründung des AfD-Jugendverbands protestiert.

Mit lauten Rufen und zahlreichen Bannern haben die Jungsozialisten in Mannheim gegen die AfD protestiert. © Harald Tittel/dpa

Der SPD-Nachwuchs setzte sich zudem für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ein.

Auf einem im Saal enthüllten Banner forderten die Jusos: "Kein Nachwuchs für Faschos", zugleich hielten sie Schilder mit den Aufschriften "Haltung statt Höckejugend" und "AfD-Verbot jetzt" hoch.

An der Aktion beteiligte sich auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (34). Eine Rednerin auf der Bühne betonte: "Wir brauchen keine 'Generation Deutschland', wir sind die Generation Zukunft." Der gesamte Saal rief "Nazis raus".