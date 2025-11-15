Wird er Wegner das Zepter entreißen? Steffen Krach ist Spitzenkandidat der SPD

Berlin - Nach schwachen Wahlergebnissen setzt die Berliner SPD auf Steffen Krach (46). Er soll den amtierenden Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) herausfordern.

Steffen Krach (46, SPD) war rund sieben Jahre Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Auf einem Landesparteitag in Berlin-Friedrichshain votierten die knapp 250 Delegierten einstimmig für den 46-Jährigen.

"Ich will mit euch am 20. September 2026 das Rote Rathaus von der CDU zurückholen", sagte Krach in seiner immer wieder von Applaus unterbrochenen Rede. Der SPD-Landesvorstand hatte ihn bereits im September als Spitzenkandidaten vorgeschlagen.

Krach war zwischen 2014 und 2021 Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin und danach Regionspräsident in Hannover. Bei der Wahl zum Landesparlament fordert er den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU heraus, mit der die SPD als Juniorpartner in Berlin regiert.

Krach gilt als Hoffnungsträger der Berliner SPD, die seit Jahren immer schlechtere Wahlergebnisse eingefahren hat.