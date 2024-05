Von Rechten verprügelt: So geht es SPD-Politiker Matthias Ecke jetzt

Dresden - Nachdem Matthias Ecke (41, SPD) in Dresden-Striesen von vier Jugendlichen krankenhausreif geprügelt wurde, meldete sich der Europapolitiker jetzt aus der Klinik.

Quentins (17) Mutter schleifte den tatverdächtigen Jungen als ersten noch am Wochenende zur Polizei. Bei der Durchsuchung nahmen die Ermittler sein Handy und die Wohnung der Eltern genauer unter die Lupe, woraufhin diese Spuren entdeckt worden seien.

"Es geht hier aber nicht nur um mich, sondern um alle, die sich aus Leidenschaft politisch engagieren. Niemand soll in einer Demokratie fürchten müssen seine Meinung zu sagen!", machte der SPD-Europawahl-Spitzenkandidat aus Dresden weiter deutlich.

"Ich bin überwältigt von eurer Anteilnahme und Solidarität. Das tut wirklich gut und gibt Kraft", schrieb Ecke am Montagnachmittag auf der Plattform X an ein Foto, dass ihn – vom Angriff deutlich gezeichnet – im Krankenhauszimmer zeigt.

Mehr als 100 Politiker unterzeichneten kurz nach der Tat eine "Striesener Erklärung", mit der sie deutlich machen wollen, dass sie "geschlossen und gemeinsam gegen die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum" stehen.

Zeitgleich demonstrierten am Sonntag in Berlin schätzungsweise Tausend Menschen und in Dresden bis zu 3000 Leute unter dem Motto "Aufstehen und Demokratie verteidigen".