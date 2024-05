"Striesener Erklärung": Mehr als 100 Politiker setzen klares Zeichen

Dresden/Berlin - Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke (41) in Dresden haben mehr als hundert Bundespolitiker die zunehmende Gewalt gegen demokratische Politiker in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt.

Nach dem Angriff auf SPD-Mann Matthias Ecke (41) in Dresden-Striesen wurde eine "Striesener Erklärung" ins Leben gerufen. © AFP/Jens Schlueter

Sie stünden "geschlossen und gemeinsam gegen die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum", erklärten die Unterzeichner der am Sonntag auf der Webseite der Organisation Brand New Bundestag veröffentlichten "Striesener Erklärung".

Zu den Unterzeichnern gehören SPD-Chef Lars Klingbeil (46), Grünen-Chefin Ricarda Lang (30) und FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle (35).

"Uns verbindet zuweilen inhaltlich politisch nicht viel - manchmal nichts", heißt es in dem von Brand New Bundestag initiierten Schreiben. "Wir sind in den Farben getrennt, aber in dieser Sache vereint. Darum sagen wir: Bis hierhin und nicht weiter. Der Schlag ins Gesicht von Matthias Ecke war ein Schlag gegen uns alle - und gegen die Demokratie selbst."

Der SPD-Politiker Ecke war am Freitag beim Aufhängen von Wahlplakaten im Dresdner Stadtteil Striesen angegriffen und dabei nach Parteiangaben schwer verletzt worden. Die Attacke sorgte parteiübergreifend für Entsetzen.

Kurz zuvor war in Dresden zudem ein 28-Jähriger angegriffen und verletzt worden, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte. Erst am Freitag war ein Angriff auf zwei Grünen-Politiker im nordrhein-westfälischen Essen bekannt geworden.