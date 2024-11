"Freiheit": Angela Merkel gibt Erinnerungen ihres Lebens in einem Buch preis

In den Fernsehstudios in Berlin-Adlershof fand am 3. September 2017 ein TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l.), hier mit Büroleiterin Beate Baumann, und ihrem Rivalen, dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz statt. (Archivbild) © picture alliance / Kay Nietfeld/dpa

Geschrieben hat sie das gut 700 Seiten starke Buch mit dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann.

Präsentiert wird es am Abend im Deutschen Theater in Berlin. Die Journalistin Anne Will (58) wird moderieren. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch verspricht einen "einzigartigen Einblick in das Innere der Macht".

Tatsächlich geht Merkel alle wichtigen Krisen und Entscheidungen ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin durch - die Flüchtlingskrise 2015/2016 ebenso wie zum Beispiel die Weltwirtschafts-, die Euro- oder die Ukraine-Krise. Ausführlich schildert sie auch ihr Aufwachsen in einem Pfarrhaushalt und ihr Physikstudium in der DDR.

Die Politik während ihrer Amtszeit hatte Merkel noch am Montag verteidigt.