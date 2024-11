Ex-Kanzlerin Angela Merkel kommt nach Köln: Das steckt hinter ihrem Besuch

Die Autobiografie von Angela Merkel (70) erscheint nach Verlagsangaben in über 30 Ländern. © Kay Nietfeld/dpa

Am 16. Dezember werde die ehemalige Bundeskanzlerin ihr Buch "Freiheit" bei einer Sonderveranstaltung der "lit.Cologne" vorstellen, teilte das Literaturfestival mit.

Moderiert wird die Begegnung von der ehemaligen Moderatorin des "Kölner Treff", Bettina Böttinger (68).

Der Termin in der Flora Köln sei eine von nur drei Veranstaltungen in diesem Jahr zu dem Buch in Deutschland und folge auf die Präsentation der US-Ausgabe, für die Merkel in Washington den früheren US-Präsidenten Barack Obama (63) treffe.

Die Autobiografie "Freiheit. Erinnerungen 1954-2021" erscheint am 26. November im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch.

An dem Tag präsentiert Merkel die Memoiren auch schon im Deutschen Theater in Berlin.