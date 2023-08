Fäkal-Attacke auf AfD-Frau von Storch: Mann will Selfie machen, dann schlägt er zu

Daun - Bei einer Veranstaltung in der kleinen Eifelstadt Daun ( Rheinland-Pfalz ) wurde die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch (52) mit Fäkalien beschmiert.

Der Mann gab vor, ein Foto mit der AfD-Poltikerin machen zu wollen. Als er dann nah genug war, kam es zu der Attacke. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend des gestrigen Freitags.

In Daun war von Storch bei einer Veranstaltung im "Dauner Forum" aufgetreten. Vor dem Gebäude hatten sich laut SWR-Angaben etwa 100 Menschen versammelt, die gegen die Rechtsaußen-Partei demonstrierten.

Die Kot-Attack geschah in der Halle. Von Storch sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Mann habe sie an der Bühne im Saal um ein gemeinsames Foto gebeten.

Dies sei absolut normal, und sie sei dazu auch gerne bereit. Als der Mann dann aber nahe genug an sie herangetreten war, habe er sie mit den Exkrementen beschmiert. "Das war wirklich ekelhaft", sagte von Storch.

Offenbar hatte der Täter die Fäkalien in einem Korb aufbewahrt, den der Südwestrundfunk (SWR) in einem kurzen Filmbeitrag auch zeigte. So lag im Korb ein schmieriger Zettel, auf dem "Scheiße wem Scheiße gebührt" steht.

Nach der Tat griffen die umstehenden Polizisten sofort zu und brachten den Mann aus der Halle und dort zu Boden. Gegen ihn laufe laut der Polizei nun ein Ermittlungsverfahren.

Der Rest des Protests sei friedlich verlaufen. Die Demo sei gegen 20 Uhr von der Versammlungsleitung aufgelöst worden.