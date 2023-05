Björn Höcke will die AfD in die Regierung bringen: "Man kann über alles reden"

Björn Höcke (51, AfD) möchte seine Partei voranbringen und strebt eine Regierungsbeteiligung an. © Michael Reichel/dpa

"Wichtig ist, einen Schritt weiterzukommen, wichtig ist, diese erstarrte Situation aufzulösen und zumindest die AfD in eine indirekte Position der Regierungsbeteiligung zu bringen", sagte Höcke der Deutschen Presse-Agentur.

Er schloss auch eine Tolerierung nicht aus. "Man kann da über alles reden."

In Thüringen lag die Partei in Umfragen zuletzt trotzdem auf Platz eins - und Höcke erhebt immer wieder mit Nachdruck den Anspruch, gestalten zu wollen. Allerdings steht seine Partei im Bund und in den Ländern völlig isoliert da.