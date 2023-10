Ramelow hält Integrations- und Sprachkurse für Flüchtlinge "teils überflüssig"

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke ) hat sich dafür ausgesprochen, Flüchtlinge künftig schneller und unkomplizierter in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) möchte, dass Flüchtlinge deutlich schneller in den Arbeitsmarkt kommen. © Bodo Schackow/dpa

"Für mich hat Priorität, dass die Menschen mit dem, was sie können und an Fähigkeiten mitbringen, deutlich schneller in Arbeit kommen", sagte er der "Thüringer Allgemeinen".

Die obligatorischen Integrations- und Sprachkurse halte er für teils überflüssig. "Die Unternehmen stehen bereit und sagen: 'Wir brauchen jede Hand'", betonte der 67-Jährige.

Ramelow forderte darüber hinaus, den für November geplanten Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern vorzuziehen. "Je schneller wir reden, desto besser. Die Finanzierung und Fragen der Arbeitsmigration: Das alles duldet keinen Aufschub mehr."

In dieser Situation müssten alle zusammenarbeiten, erklärte er weiter - "der Bund, das Land, die Wirtschaft, aber auch die Kommunen, wo die Verfahren in einigen Ausländerbehörden noch zu lange dauern".