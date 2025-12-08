Deutscher gehts nicht: CDU-Abgeordneter hat Panzerwagen als Adventskalender

Berlin - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Henri Schmidt (42) hat in seinem Büro wohl den deutschesten aller Adventskalender stehen.

Der CDU-Politiker Henri Schmidt (42) öffnet ein Türchen seines Panzer-Adventskalenders. © Screenshot/Instagram/@henri.schmidt.cdu

Während der Normalbürger im Dezember täglich die Türchens seines Schoko-Adventskalenders mühsam mit den Fingerspritzen aufpult, holt sich der CDU-Politiker seine Süßigkeiten aus einem kleinen Panzerwagen.

Diesen sehr speziellen Adventskalender habe Schmidt nach eigenen Angaben zugesendet bekommen, erklärte er in einem Beitrag auf Instagram.

"In den letzten Wochen sind bei mir in Berlin so viele Adventskalender gelandet, ich könnte fast einen eigenen Weihnachtsmarkt eröffnen. Aber dieser hier? Der hat mich natürlich besonders erfreut!", schrieb Schmidt und zeigte, wie er zu festlichen Klängen freudig das zweite Türchen öffnet und ein Bonbon herauszieht.

Das aus Pappe nachgebaute Militärgerät erinnert optisch an den mittleren Schützenpanzerwagen der Wehrmacht oder auch an den Transportpanzer "Fuchs" der Bundeswehr. Wer Schmidt diesen speziellen Adventskalender geschenkt hat, verriet er nicht.