Ein Tag mit Dresdens OB: So schaut der Arbeitsalltag von Dirk Hilbert aus

Wie sieht eigentlich ein gewöhnlicher Arbeitstag von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert aus? Wir haben ihn begleitet.

Von Paul Hoffmann

Dresden - Seit 2015 ist Dirk Hilbert (51) der Oberbürgermeister von Dresden. Doch was bedeutet es eigentlich, der Chef einer Stadt mit knapp 570.000 Einwohnern zu sein? TAG24 durfte sich an seine Fersen heften und einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag begleiten.

Die Chefrunde ist zumeist einer der ersten Termine von OB Dirk Hilbert (51). © Presse Rathaus Der Tag beginnt früh für Hilbert. Schon um halb acht steht ein Fahrer mit einem dem Zeitgeist entsprechenden ID.4 vor der heimischen Haustür. Mit dem geht es ins Rathaus. "Normalerweise sehe ich zu, spätestens um 8 Uhr in meinem Büro zu sein." Das ist ihm wichtig, weil schon wenig später eine wahre Flut von Terminen über ihn hereinbricht und er zuvor noch einiges am Schreibtisch abarbeiten möchte.

Einer der ersten Termine ist häufig die sogenannte Chefrunde. Gegen 9 Uhr treffen sich der OB und seine wichtigsten Mitarbeiter, um über die wichtigsten Aufgaben des Tages zu sprechen. Danach geht es hinaus in die Stadt. Dort wartet an diesem Tag zunächst ein freudiges Ereignis auf Hilbert. Gemeinsam mit MP Michael Kretschmer (48, CDU) feiert er zehn Jahre Amazon-Forschung in Dresden. Viele wichtige Gäste sind da, Gespräche werden geführt, ein hervorragendes Buffet ist aufgebaut und sogar der Kaffee ist mit dem Logo des US-Giganten bedruckt. Wie das genau geht? Gute Frage ...

Hilbert spricht auf dem Festakt von Amazon. © Norbert Neumann

Nach dem Termin bei Amazon blieb noch Zeit für einen kurzen Austausch mit Sachsen-MP Michael Kretschmer (48, CDU). © Norbert Neumann

OB Hilbert zwischen hängendem Magen und sportlicher Betätigung

Beim SachsenEnergie-Termin stand Hilbert zusammen mit Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk (55, CDU) auf dem Podium. © Norbert Neumann Hilbert freut sich, nach dem Termin zumindest eine Suppe essen zu können. "Häufig sieht man die Buffets, hat aber gar keine Zeit, was zu essen und kommt dann mit hängendem Magen heim. So ist eine ausgewogene Ernährung nur selten möglich." In der Tat geht es dann schon wenig später zurück ins Rathaus. Wieder chauffiert per Dienstauto, das schon lange so etwas wie ein zweites Büro für ihn geworden ist. "Dass ich gefahren werde, ist mir eine große Hilfe. Oft ist nur im Auto die Zeit, sich auf kommende Termine vorzubereiten, wichtige Telefonate zu führen und parallel die Tagespost abzuarbeiten", betont der OB. Bei seinem nächsten Termin ist Hilbert dann körperlich gefordert. In der Saloppe sprechen er, Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk (55, CDU) und Experten der SachsenEnergie über ein neues Wasserwerk für die Industrie der Stadt. Anschließend geht es zum Fototermin an die Elbe und unter die Erde. Ob ihn diese Vielfalt an Dingen, die er tagtäglich erlebt, nach so vielen Jahren im Amt noch Spaß macht? "Definitiv! Ich mache meine Arbeit für Dresden mit Herzblut."

Voller Körpereinsatz ist beim Termin der SachsenEnergie gefragt. © Norbert Neumann

Dresdens Oberbürgermeister auch im Umland gefragt

Beim VVO-Sommerfest hieß es für den OB in entspannter Atmosphäre Kontakte knüpfen und auffrischen. © Norbert Neumann Apropos Themenvielfalt: Noch während der Fototermin läuft und Hilbert den Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen ein Interview gibt, schauen seine Mitarbeiter schon besorgt auf die Uhr. Der nächste Tagesordnungspunkt wartet. Durch die Rushhour und die übliche A4-Baustelle geht es nach Wilsdruff. Hier feiert der VVO in diesem Jahr sein Sommerfest. "Ein wichtiger Termin, gerade um im Austausch zu bleiben. Sie dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen, die in Dresden arbeiten, im Umland leben und tagtäglich mit den Öffentlichen in die Stadt fahren." Doch auch hier bleibt der OB nicht lange. Immerhin hat er heute ein zweites Mal Glück, etwas essen zu können. Auch ein kleiner Abstecher in die extra aufgestellte Fotobox ist drin. Dann geht es zurück nach Dresden, wo Hilbert noch bis kurz nach 18.30 Uhr eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses leitet.

Auch der Spaß darf im Leben eines Oberbürgermeisters nicht zu kurz kommen. © Norbert Neumann

Zurück in Dresden ging es für Hilbert gleich weiter ins Rathaus. © Paul Hoffmann