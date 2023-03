Nach Blockade-Aktionen: OB Hilbert trifft sich mit "Letzter Generation"

Dresden - In mehreren deutschen Städten zeigten sich Oberbürgermeister zuletzt gegenüber Klimaaktivisten gesprächsbereit - so unter anderem in Hannover, Kiel und Tübingen. Teilweise wurden Einigungen mit der "Letzten Generation" erzielt. Nun will sich auch Dresdens OB Dirk Hilbert (51, FDP) mit der Gruppierung treffen.