Polizeieinsatz bei Dirk Hilbert: Schubste der OB seine Ex die Treppe runter?

Dresden - In der Villa von Dirk Hilbert (51) kam es offenbar zu einem Polizeieinsatz. Seine Noch-Ehefrau Su Yeon Hilbert (42) wirft dem OB häusliche Gewalt vor. Er soll die Opernsängerin von einer Treppe gestoßen haben.

Gaben im Mai ihre Trennung bekannt: Nun wirft Su Yeon Hilbert (42) offenbar ihrem Ex Dirk Hilbert (51) vor, sie die Treppe hinuntergestoßen zu haben. © Eric Münch

Der Rosenkrieg im Hause Hilbert geht in die nächste Runde.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, liegt gegen Dirk Hilbert offenbar eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt vor.

Demnach sei es bereits am 24. September zu einem Polizeieinsatz in Hilberts Villa gekommen. Sechs Polizisten waren wohl vor Ort. Die Polizei konnte auf TAG24-Nachfrage am Samstag keine Angaben machen.

Unmittelbar zuvor, so berichtet es Bild weiter, wollte der in Trennung lebende OB einige Sachen abholen. Seine Ex sah das offenbar anders, es kam zum Streit. Im anschließenden Handgemenge fiel die gebürtige Südkoreanerin dann von der Treppe. Su Yeon Hilbert rief die Polizei und erstattete Anzeige.

Polizeisprecher Thomas Geithner bestätigte gegenüber Bild, dass man gegen einen 51-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittle.