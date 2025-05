Halbnackt und mit Bockwurst in der Hand: Dresdner Stadtrat irritiert mit Dirk-Hilbert-Bildern

Dresden - Halbnackt, in edlen Gewändern, die Bockwurst griffbereit ... Eine neue Ausstellung zeigt Fotocollagen von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP ) in wenig reizvollen Posen - zu sehen ausgerechnet im Rathaus. Kreiert hat sie Stadtrat Max Aschenbach (40).

Wo sonst der Arbeitsraum seiner Fraktion " PVP-Kooperation " (steht für Piraten, Volt, Die Partei) ist, sind nun zwölf Fotocollagen zu finden. Sie zeigen Hilbert in Badehose, aber auch in fürstlichen Gewändern als August den Starken, als Papst und Kaiser, fast immer mit Bockwürsten.

Was darf Kunst, was darf Satire? Aschenbach dürfte es wissen: Er ist nicht nur als bildender Künstler tätig, sondern auch Mitglied der Satire-Partei " Die Partei ".

Hilbert beherrsche die Stadt, er sei ja so was wie der König, verrät Aschenbach einen seiner Beweggründe für die provokative Schau.

"Und die Bockwurst ist ja offensichtlich sein Sternzeichen." Aschenbach lädt Dresdner und Mitarbeiter der Verwaltung ein, sich selbst ein Bild ihres Chefs zu machen.

Eine Einladung für die Vernissage am Abend hatte auch Hilbert erhalten. "Wäre der Oberbürgermeister zeitlich nicht an anderer Stelle gebunden, würde er sicherlich der Einladung folgen", ließ der OB am Nachmittag über einen Sprecher verlauten - schlägt damit also ironisch-humorvoll zurück.

Bereits vor zwei Jahren hatte Aschenbach einige der Bilder in einer Neustadt-Kneipe ausgestellt. Mit Gegenwehr Hilberts rechnet er auch diesmal nicht. "Wahrscheinlich weiß er nicht, ob er sich geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll", so Aschenbach. "Es ist jedenfalls Kunst!"

Geöffnet ist die Schau in den Fraktionsräumen der PVP-Kooperation (1. Etage, Raum 202C) montags bis freitags von je 9 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr, Eintritt frei.