Rechtsextreme Attacke auf OB Hilberts Ferienhaus in der Sächsischen Schweiz

Rathen - Immer wieder gerät Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (51, FDP ) ins Visier von Rechtsextremisten: Vergriffen sie sich kurz vor Ostern an seinem Privathaus, traf es nun sein Ferienhaus in der Sächsischen Schweiz.

"Uns ist in diesem Zusammenhang kein Einsatz bekannt", sagte Polizeisprecher Lukas Reumund (45).

Nun prangten plötzlich Banner am Ferienhaus des Stadtoberhaupts in Rathen, schlugen vor, dort Flüchtlinge unterzubringen. Da Hilbert gerade im Urlaub ist, dürfte er von der Aktion nichts bemerkt haben.

Hintergrund war damals, dass der OB in einer Bürgerveranstaltung das Grundrecht auf Asyl verteidigt hatte ( TAG24 berichtete ).

An beiden Privatobjekten wurden Banner aufgehängt. Gründonnerstag tauchten mehrere Banner, die ein angebliches Ende der Demokratie und Meinungsfreiheit beklagten, an Hilberts Villa im Dresdner Stadtteil Klotzsche auf.

Noch einen Schritt weiter will der Kreis-Chef der rechtsextremen "Freien Sachsen" in der Sächsischen Schweiz: Max Schreiber (36) drohte mit Demos vor dem Wohnhaus der OB-Familie in Klotzsche.