Corona-Masken-Skandal: Aiwanger muss im Betrugsprozess aussagen

Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler), stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. © Peter Kneffel/dpa

Die 16. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth hatte den Politiker auf Antrag der Verteidigung als Zeugen geladen.

Zwei Männer aus dem Raum Neumarkt, Betreiber einer Handelsfirma für Autoteile, sollen in der Hochphase der Corona-Pandemie in großem Stil Schutzmasken aus China beschafft und sie an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie an weitere Abnehmer weiter verkauft haben.

Zumindest ein Teil der Masken entsprach nicht den vertraglich vereinbarten Mindestanforderungen an die Qualität.

Laut Staatsanwaltschaft soll ein Schaden in Höhe von weit über zwei Millionen Euro entstanden sein.