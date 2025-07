Schlag gegen Naturschützer: Aiwanger fordert Aussetzung von Verbandsklagen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler) möchte bestehende Klagemöglichkeiten deutlich einschränken. © Peter Kneffel/dpa

Die Möglichkeit von Verbandsklagen im Umwelt- und Naturschutzrecht sei "ein Faktor, der nach wie vor zu erheblichen Verzögerungen beim Ausbau der Energieinfrastruktur führen kann und damit der durch die Festlegung des überragenden öffentlichen Interesses intendierten Beschleunigungswirkung entgegenstehen kann", schreibt der Freie-Wähler-Chef in einem Brief an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU), der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Um beim Bau etwa von Straßen, Leitungen, Schienen oder Stromtrassen schneller voranzukommen, sei daher "eine Einschränkung, zumindest aber ein dreijähriges Aussetzen des Verbandsklagerechts für Infrastrukturmaßnahmen insbesondere im Energiebereich" erforderlich, betonte Aiwanger.

Die bisher bestehenden Klagemöglichkeiten für nicht direkt von den Bauprojekten betroffenen Umweltverbände verhinderten verlässliche Planungsgrundlagen und führten dadurch zu einer massiven Schwächung der Investitionsbereitschaft in die Energieinfrastruktur in Deutschland.

Auf Nachfrage erklärt Aiwanger, dass die bestehenden Klagemöglichkeiten den Ausbau der Energieinfrastruktur zum Teil massiv einbremsen würden.

"Das ist weder den Bürgern im Land noch unserer Wirtschaft zu vermitteln. Wenn die Bundesregierung in den kommenden Jahren Investitionen von hunderten Milliarden Euro ermöglichen will, muss sie das Verbandsklagerecht ändern und eindampfen." Sonst würden viele Vorhaben "zum Rohrkrepierer werden".