Ärger mit Aiwanger? Söder sagt Pressekonferenz spontan ab

Söder hatte Aiwanger am Montag noch dazu aufgerufen, er solle seine Bundestags-Ambitionen beenden und sich lieber aufs Regieren in Bayern konzentrieren: Ein Niederbayer werde in Ostfriesland keinen Punkt machen, sagte er.

In der Einladung am Montag war noch Söder angekündigt worden. Gründe für die kurzfristige Absage wurden zunächst nicht genannt.

Die Partei habe in Brandenburg fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren. "Ich kann noch mal sagen: Ich würde ja mal irgendwann lernen aus solchen Wahlergebnissen in Sachsen, Thüringen und auch in Brandenburg", so Söder.

Die Freien Wähler hätten jetzt dreimal "eine Klatsche bekommen", es sei wohl "nicht die Zeit der Freien Wähler, außerhalb der Kommunalpolitik und außerhalb Bayerns besonders aufzutreten".

Deshalb habe er den "freundschaftlichen Rat", in Bayern zusammen mit der CSU gute Arbeit zu machen. "Diese ganzen Bundesexperimente führen zu nichts anderem, als dass die Zeit fehlt, gut in Bayern zu regieren", stichelte der Ministerpräsident.