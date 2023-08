CDU-Kollege richtig sauer auf Sachsen-MP Kretschmer: "Doppelte Moral"

Dresden - Für seine Ablehnung zur möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wurde Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) aus den eigenen Partei-Reihen stark kritisiert. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (59) warf dem MP eine Doppelmoral vor.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) wurde von einem Parteikollegen für seine Aussagen stark kritisiert. (Archivbild) © Norbert Neumann

Gegenüber dem "Spiegel" hatte Kretschmer am Sonntag erklärt, dass er selbst "ganz klar" gegen die Taurus-Lieferung sei und dass die Bundesregierung erneut eine "selbst gesetzte rote Linie" überschreite: "Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten?"

Mit diesen Aussagen erzürnte der gebürtige Görlitzer dabei auch die eigenen Reihen. Sein CDU-Kollege Roderich Kiesewetter erhob schwere Vorwürfe gegen Kretschmer.

"Warum nimmst du hin, dass Infineon-Chips aus Sachsen in russischen Raketen ukrainische Kinder töten und Familien zerstören? Warum hast du eine doppelte Moral? Ich bin enttäuscht, wie entsetzt", schreib Kiesewetter auf X (ehemals Twitter).

Der CDU-Außenpolitiker schien ganz offensichtlich richtig sauer, denn nur kurze Zeit später formulierte Kiesewetter einen weiteren Beitrag als direkte Antwort auf Kretschmers Äußerungen: "Mit deiner Haltung zerfällt die Ukraine und Putin setzt den Krieg gegen Moldau und die baltischen Staaten fort. Millionen Ukrainer werden dann ihre Heimat verlassen und damit auch in Sachsen Wohnraum verknappen."

Eine Wiederwahl und den sächsischen CDU-Landesverband könne Kretschmer dann vergessen, so Kiesewetter weiter.