Interview-Wahnsinn: Bockiger Kretschmer sagt eine Minute gar nichts

Der Moderator warf dem CDU-Politiker etwa vor, die AfD mit "AfD-Politik" bekämpfen zu wollen. Wegen dieser Aussage stellte Kretschmer seinen Entschluss, dieser Sendung beizuwohnen, gänzlich infrage: "Muss ich mir das wirklich ernsthaft anhören? Ich muss es mir anhören, ich bin ja in die Sendung gegangen."

Besonders dass Jung im ersten Teil der Sendung fast ausschließlich über die AfD in Sachsen sprechen wollte, missfiel Kretschmer sichtlich.

Eine völlig kuriose Szene eines auch ansonsten schwer zumutbaren Interviews, in dem Kretschmer meist mit verschränkten Armen dasaß und sein Gegenüber nicht für voll nahm.

Der absolute Höhepunkt des YouTube-Formats von Journalist Tilo Jung (39) ereignete sich, als Kretschmer auf einen Medienbericht angesprochen wurde, wonach er einer der deutschen Politiker sei, die "russische Narrative" in die Öffentlichkeit tragen würden.

Moderator Tilo Jung (39) hatte es in der neuesten Folge von "Jung & Naiv" nicht leicht mit seinem Gesprächspartner. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Wenig elegant, aber dafür hochamüsant reagierte der gebürtige Görlitzer ebenfalls, als sein Gegenüber angesichts einer brüchigen Brandmauer über die Angst der jungen Menschen vor einer Wiederholung des Faschismus von 1933 berichtete: "Du bist ja wie ein Kaninchen vor der AfD-Schlange und sitzt hier da und zitterst vor dich hin."

Auch sonst sparte Kretschmer nicht mit unterschwellig provokanten Antworten. Besonders kreativ zeigte er sich, als der Moderator über den "Nutzen" eines AfD-Verbotsverfahrens sinnierte. Kretschmer hält diesen eher für begrenzt und sagte: "Ich weiß, die Sendung heißt 'Jung & Naiv', aber es muss ja nicht nur naiv sein."

Beim Thema gleichgeschlechtliche Ehe zweifelte Kretschmer dann noch an der Intelligenz von Tilo Jung: "Such doch mal ein einfaches Thema, wenn das jetzt zu kompliziert ist. Das war für dich zu schwierig, das hab ich an deinen Augen gemerkt."

Dass er sich mit Aussagen über die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau zuvor verhaspelt hatte, konnte der MP damit mehr oder weniger gekonnt kaschieren.