Kretschmer im Bürokratie-Grill! Sachsens Wirtschaft rebelliert gegen Regierung

Leipzig - Das war ein schwerer Abend für Sachsens Regierungschef: Beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Leipzig wurde Michael Kretschmer (50, CDU ) am Dienstag von der Unternehmerschaft regelrecht gegrillt. Es ging um den Bürokratieaufwuchs im Freistaat.

Ein Bild, das Bände spricht: Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (50, CDU, l.) wird im "Bürokratie-Grill" auf der Bühne von Unternehmer-Präsident Dietrich Enk (52) beargwöhnt. © Alexander Bischoff

Die Stimmung sei nicht schlechter als die Lage, denn die sei schlimm genug, leitete Leipzigs Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm (56) den wirtschaftspolitischen Saunagang für Kretschmer ein.

Handwerker und Unternehmer gingen täglich ins Risiko, doch statt Rückenwind bekämen sie vom Staat ständig neue Vorschriften.

Ganz oben auf der emotionalen Palme nahmen die Wirtschaftsvertreter das kurz vor der Beschlussfassung im Landtag stehende Gesetz über drei Tage Qualifizierungszeit, die jeder Unternehmer seinen Angestellten dann gewähren muss, auseinander.

Diese neue Vorgabe zeige, wie entfernt die Politik von der Realität und freiem Unternehmertum agiere, warf Dietrich Enk (52), Chef des Sächsischen Unternehmerverbandes, Kretschmer entgegen.

In Dresden und Berlin agiere man zunehmend in Parallelwelten. Das sei eine Volksgesetzgebung, die vor allem Ehrenämtlern zugutekomme, rechtfertigte Kretschmer.

Hintergrund: Ein vom DGB angeführtes Bündnis aus Verbänden und Vereinen hatte 2024 den Volksantrag "5 Tage Bildungszeit", den 55.628 Sachsen unterschrieben, ins Parlament eingebracht.

Als Kompromiss einigte sich die Koalition schließlich auf drei Tage Qualifizierungszeit, in der etwa ehrenamtliche Feuerwehrleute Lehrgänge besuchen und Sportler ihren Trainerschein machen können.