 8.125

Adrenalin-Kick für Michael Kretschmer: "Die wildesten Sachsen leben im Vogtland"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht.

Von Malte Kurtz

Schöneck - Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat die Menschen im Vogtland nach einem adrenalingeladenen Wochenende als "wildeste Bewohner" Sachsens bezeichnet.

Daumen Hoch: MP Michael Kretschmer (50, CDU) hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht.
Daumen Hoch: MP Michael Kretschmer (50, CDU) hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht.  © Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer

Motor- und Wintersport vereinten sich am Freitag und Samstag im Skigebiet Schöneck (Vogtlandkreis), als aufgemotzte PS-Boliden im Zuge des Events "RD48 Ice King Battle" eine schwarze Piste hinauf düsten.

Sachsens Regierungschef nahm dabei im Cockpit eines Audi Sport Quattro S1 (600 PS) Platz - als Co-Pilot.

Ein am Sonntag veröffentlicher Videobeitrag auf Instagram zeigt, wie Kretschmer - natürlich mit Helm auf dem Kopf - einen Daumen hoch gibt, ehe das Rallye-Auto auf verschneitem Untergrund beschleunigt. Ob Kretschmer zu diesem Zeitpunkt noch im Wagen war, ist allerdings nicht ersichtlich.

Arbeitszeitgesetz ade? Michael Kretschmer spricht sich für ein flexibles System aus
Michael Kretschmer Arbeitszeitgesetz ade? Michael Kretschmer spricht sich für ein flexibles System aus

Kretschmer hatte bei dieser "verrückten Aktion" dennoch sichtlich Spaß. Der CDU-Politiker kam deshalb zu dem Schluss: "Man hat das Gefühl, die verrücktesten Sachsen wohnen im Vogtland."

Beim "RD48 Ice King Battle" heizen die Teilnehmer mit Rennautos eine schwarze Ski-Piste hoch.
Beim "RD48 Ice King Battle" heizen die Teilnehmer mit Rennautos eine schwarze Ski-Piste hoch.  © Sebastian Willnow/dpa

Mit dem Rennwagen eine verschneite Skipiste hinauf zu brettern, bezeichnete Kretschmer dabei als eine Art von "Freiheit". Gleichermaßen verdeutliche das Event, dass Sachsen ein "Motorsportland" sei.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer

Mehr zum Thema Michael Kretschmer: