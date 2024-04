Kretschmer lässig aufm E-Scooter: Sachsens MP wirft mit Clip aus Bahnhof viele Fragen auf!

Dresden/Berlin - Was hat sich Michael Kretschmer (48, CDU) bei diesem Videoclip wohl gedacht? Im Netz erhielt der kurze Beitrag des sächsischen Ministerpräsidenten auf jeden Fall große Aufmerksamkeit.

So elegant fährt Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) auf einem Roller durch den Bahnhof. © Screenshot/X/@MPKretschmer

Drei Sekunden, die es in sich haben: Mit einem Kaffe-To-Go in der linken Hand steht der MP mit einem E-Roller an den Gleisen eines Berliner Bahnhofs und fährt super lässig herum.

Am Ende der Aufnahme blickt der gebürtige Görlitzer absolut filmreif in die Kamera und lässt den Zuschauer mit vielen offenen Fragen zurück.

Zu seinem Beitrag auf X schrieb Kretschmer am Sonntag: "Auf dem Weg zum 'Bericht aus Berlin'. Um 18 Uhr live aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Wirtschaftspolitik der Ampel ist ein Desaster. Deutschland ist wie bei der letzten rot-grünen Regierung der 'Kranke Mann' Europas. Jetzt die Schuldenbremse zu lösen, würde ins Verderben führen."

Darunter, in der Kommentarspalte, weisen viele Nutzer den CDU-Politiker darauf hin, dass man ja eigentlich nicht mit einem solchen Roller auf dem Bahnsteig fahren dürfe. Dabei noch einen Kaffeebecher in der Hand zu halten, kommt auch nicht sonderlich gut an.