Kretschmer will Lauterbachs Krankenhausreform stoppen: "Darf auf keinen Fall Realität werden!"

Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich am Freitag (11 Uhr) auf einer Sonderkonferenz in Berlin mit Lauterbach. Thema ist die medizinische Versorgung.

"Dabei haben wir unsere Krankenhauslandschaft schon in den 90er-Jahren konsolidiert und das Kliniksystem tragfähig und finanziell vernünftig aufgestellt", so der sächsische Regierungschef.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) möchte seine Krankenhausreform durchsetzen, stößt dabei aber auf einigen Widerstand. © Wolfgang Kumm/dpa

An dem Treffen in der sächsischen Landesvertretung beim Bund nimmt auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (47, SPD), teil.

Ein Schwerpunkt der Konferenz unter Vorsitz von Kretschmer ist die Krankenhausreform. Zudem geht es um die Sicherstellung der Versorgung vor allem in den ländlichen Regionen des Ostens sowie um eine bessere Datengrundlage für die Gesundheitsforschung.

Lauterbach will nach bisherigen Angaben Eckpunkte für ein Gesetz zur Krankenhausreform bis zur Sommerpause vorlegen. Allerdings kündigten mehrere Bundesländer an, die Reform per Rechtsgutachten auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen, weil ihrer Ansicht nach zu weit in die Kompetenz der Länder bei der Krankenhausplanung eingegriffen würde.

Die Pläne der Ampel-Koalition zielen etwa darauf ab, das gewachsene Kliniknetz in drei Versorgungsstufen einzuordnen.