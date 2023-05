Michael Kretschmer löst Versprechen ein: Eierschecke satt für Markus Söder

Oppach/Wunsiedel - Wenn die Landesregierungen von Sachsen und Bayern am Dienstag in Wunsiedel tagen, steht eine sächsische Spezialität auf der Kaffeekarte: Eierschecke. Damit löst MP Michael Kretschmer (47, CDU) ein Versprechen bei seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (56, CSU) ein.

MP Michael Kretschmer (47, CDU) hält Wort. © Sebastian Willnow/dpa

Die Geschichte beginnt 2008. Mit einer Erbschaft fallen Grundstücke in Oppach (Kreis Bautzen) an den bayerischen Freistaat. Zum Erbe gehört auch der Oppacher Schulteich. Bayerischer Staatsbesitz mitten in Sachsen - ein Unding.

Im vergangenen Jahr einigten sich die Ministerpräsidenten der beiden Länder auf die Rückübertragung zum Preis eines symbolischen Euros. Bayern legte sogar noch 150.000 Euro für die Sanierung des Teichs drauf. Bedingung: Als Gegenleistung gibt's Eierschecke!



Backen musste das Dresdner Kultgebäck Michael Schulze (54) von der Oppacher Bäckerei Münch. Heute in aller Frühe wurde die leckere Fracht vor der sächsischen Staatskanzlei übergeben, um anschließend nach Wunsiedel transportiert zu werden.