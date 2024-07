Ministerpräsident Kretschmer sieht Ampel auf Irrwegen: "So deutlich war es noch nie!"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) kritisiert die Ampel scharf. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

"Die Ampel irrlichtert. Aber so deutlich wie beim Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte war es noch nie", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in seiner Eigenschaft als Landesvorsitzender der Union.

"Eine Ungleichbehandlung mit Menschen, die hier viele Jahre arbeiten und Steuern zahlen, wird es mit mir nicht geben. Stattdessen muss die Steuer- und Abgabenlast für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sinken."

Die Pläne der Bundesregierung zum Anwerben ausländischer Fachkräfte mithilfe von Steuererleichterungen waren schon zuvor in die Kritik geraten.

Um Deutschland angesichts des Arbeitskräftemangels in einigen Branchen attraktiver für Experten aus dem Ausland zu machen, will die Regierung für "neu zugewanderte Fachkräfte" in den ersten drei Jahren 30, 20 und 10 Prozent vom Bruttolohn steuerfrei stellen.

Dafür soll es allerdings Unter- und Obergrenzen beim Gehalt geben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) hatte bei diesem Thema auf andere europäische Länder verwiesen, die bereits Steuervergünstigungen für zugezogene Fachkräfte gewähren.