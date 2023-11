Sachsen-MP Kretschmer stellt geltendes Asylrecht infrage

Dresden - So klar hat sich Sachsens Ministerpräsident zum Asylrecht noch nicht geoutet: In Berlin forderte Michael Kretschmer (48, CDU), eine Änderung des Grundgesetzes. In Artikel 16a der Verfassung steht: "Politisch verfolgte genießen Asylrecht." Punkt. Das Aushebeln dieser Bestimmung wäre de facto das Ende des aktuellen Asylrechts. Am heutigen Mittwoch haute die AfD im Landtag in dieselbe Kerbe.