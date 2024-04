Sachsens MP Kretschmer nimmt nach Angriff auf Israel deutsche Außenpolitik in die Pflicht!

Deutschland müsse sich aus Sicht von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer "seiner Verantwortung wieder stellen". (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Dieses Land kann den Entwicklungen nicht nur immer hinterherrennen, oder hinterherfliegen, sondern muss sich seiner Verantwortung wieder stellen", sagte Kretschmer am Sonntag in Dresden am Rande einer Spendenübergabe an das Deutsche Rote Kreuz.

Deutschland müsse aus dem Modus moralischer Überhöhung rauskommen. "Wir müssen anpacken, wir müssen versuchen, Konflikte zu begrenzen."

Über Jahrzehnte sei die Bundesrepublik ein wichtiger Akteur in der Krisenvermeidung, in der Moderation und in der Begrenzung von Konflikten gewesen, werde nun aber überhaupt nicht mehr ernst genommen.

Mit Deutschland fehle ein Land, das trotz schwieriger Geschichte "ein großes Vertrauen genießt in der arabischen Welt, in der westlichen Welt, auch früher im Ostblock", sagte Kretschmer.

Das sei für die Welt gefährlich.