SPD-Chef sauer auf Kretschmer: Nörgelt Sachsens Union zu viel herum?

Sachsens SPD-Chef Henning Homann (43) verteidigt die Ampel. © Heiko Rebsch/dpa

SPD-Chef Henning Homann (43) monierte am heutigen Montag anhaltende Kritik von Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) und der Union an der Ampel-Regierung in Berlin.

"Die Kampagnen gegen die Ampel sind unseriös. Denn gerade die Bundesregierung ermöglicht Investitionen in Sachsen, während der sächsische Finanzminister Zukunftsinvestitionen verhindert", erklärte Homann in Dresden.

"Wir müssen in Sachsen wieder darüber reden, wie wir es hinbekommen: Machen statt meckern. Dass die CDU-Sachsen das Land jede Woche schlechtredet, ist nicht hilfreich", betonte der Parteichef.