Trotz aller politischer Differenzen: Kretschmer schätzt den Kanzler sehr

Berlin/Dresden - Wächst da was zusammen, was nicht wirklich zusammengehört?

Man kennt sich, man schätzt sich: Kanzler Olaf Scholz (65, SPD, l.) und Sachsens MP Michael Kretschmer (48, CDU), hier bei der Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten im Juni in Chemnitz. © haertelpress/Harry Haertel

Sachsens Regierungs-Chef Michael Kretschmer (48, CDU) lässt zwar kein gutes Haar an der Bundesregierung, aber Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat bei ihm offenbar ein Stein im Brett.



In der ARD sagte er am Dienstag, er halte sehr viel vom Kanzler. Der sei "ein sehr, sehr kluger und verlässlicher Mensch", so Kretschmer.

Ähnlich hatte er sich bereits nach Aufnahme der Regierungsgeschäfte durch die Ampelkoalition vor zwei Jahren über Olaf Scholz ausgelassen.

Und was sagt Scholz über Kretschmer? Dieses Band ist tatsächlich etwas zarter. Mit lobenden Äußerungen ist Scholz bisher jedenfalls nicht aufgefallen.