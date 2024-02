Brexit, Energiekrise und Co.: Haseloff reist für Wirtschafts-Gespräche nach England!

Am Dienstagnachmittag geht es für Ministerpräsident Reiner Haseloff nach London. © Helmut Fricke/dpa

Nach Angaben der Staatskanzlei gibt es in Sachsen-Anhalt 84 Firmen mit mehrheitlicher Beteiligung von britischen Investoren.

Es gehe besonders um die Auswirkungen des Brexits auf den Handel, um Auswirkungen des Fachkräftemangels, die Energiekrise, aber auch um wirtschaftliche Konsequenzen durch die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer, erklärte ein Sprecher des Ministerpräsidenten.

Am Mittwoch werde der Ministerpräsident einen Vortrag an der London School of Economics halten, in dem es um zukunftsweisende Entwicklungen in Sachsen-Anhalt gehen werde.