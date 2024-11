"Dauert alles zu lange": Ministerpräsident Reiner Haseloff für zügige Neuwahlen!

Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) ist gegen die späten Wahlen im März 2025. © Jens Kalaene/dpa

Es sei eine handlungsfähige Bundesregierung nötig, die eine eigene Mehrheit habe, sagte der Regierungschef in Magdeburg.

Der aktuelle Zeitplan mit Wahlen im März 2025 sei für ihn nicht akzeptabel.

"Das dauert alles zu lange. Wir müssen jetzt entscheiden, denn ohne Bundeshaushalt sind wir auch nicht in der Lage, in Gänze einen Landeshaushalt so abzubilden, wie wir ihn zurzeit in der parlamentarischen Diskussion haben."

Es gehe somit auch um die politische Stabilität Sachsen-Anhalts.