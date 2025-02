Haseloff nach Bundestagswahl: "... dann ist Deutschland am Ende!"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) hofft auf ein schwarz-rotes Bündnis im Bundestag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Wenn die Mitte nicht mehr in der Lage ist, eine Regierung zu bilden, dann ist Deutschland am Ende", sagte der CDU-Politiker nach der Kabinettssitzung der Landesregierung in Magdeburg. Er hoffe, dass die SPD zur Kenntnis genommen habe, dass es nur diese Koalition geben könne. "Wer keine Koalition hinkriegt, riskiert Neuwahlen."

Die neue Bundesregierung müsse einen Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Migration sowie die innere und soziale Sicherheit legen, betonte Haseloff.

"Wir haben das Wählervotum zu respektieren." Man müsse jedoch hinterfragen, was man falsch gemacht oder zugelassen habe im Bundesrat. "Wo hätten wir reingrätschen müssen? Wo hätten wir Parteiloyalitäten entsprechend auch vermeiden müssen?", so Haseloff.

Wenn man nicht wieder ein Gespür entwickle, was die Mehrheit der Bevölkerung wolle, "dann werden wir weiter unser blaues Wunder erleben", betonte der Regierungschef mit Blick auf das Wahlergebnis.