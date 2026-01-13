Ministerpräsident Haseloff: Jetzt steht sein Rücktritt fest

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) wird am 27. Januar zurücktreten. Das kündigte der 71-Jährige am Dienstag an.

Einen Tag später, am 28. Januar, solle CDU-Landeschef Sven Schulze (46) im Landtag als sein Nachfolger gewählt werden.

"Das Land ist in guten Händen, bleibt in guten Händen", sagte Haseloff. "Deutschland steht vor einer der größten politischen Herausforderungen, was die Akzeptanz des Systems und die Stabilität des Systems anbelangt".

Er halte den vorzeitigen Wechsel für richtig und notwendig. Zudem empfiehlt Haseloff eine Fortsetzung der schwarz-rot-gelben Koalition über die Landtagswahl hinaus. "Unser Signal ist: Wir wollen hier keine Experimente. Wir wollen Kontinuität."

Auf Nachfrage, warum der Wechsel nicht schon eher vollzogen wurde, wies Haseloff auf die Entscheidungsprozesse in der Demokratie hin. Erst nach der Listenaufstellung der CDU im November habe man den nächsten Schritt gehen können.