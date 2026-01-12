CDU, SPD und FDP unterstützen Wechsel von Haseloff auf Schulze

Magdeburg - Nach der CDU haben auch der SPD - und FPD -Landesvorstand dem geplanten Wechsel an der Regierungsspitze von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) auf Landeschef Sven Schulze (46, CDU) zugestimmt.

Landeschef Sven Schulze (46, l.) soll die Regierungsspitze von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) übernehmen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sowohl der Landesvorstand als auch die Landtagsfraktion hätten einen einstimmigen Beschluss gefasst, teilten die Sozialdemokraten in Magdeburg mit.

Haseloff hatte den Koalitionspartnern zuvor signalisiert, für einen Wechsel an der Regierungsspitze zur Verfügung zu stehen.

Seine Bedingung: eine Fortsetzung der schwarz-rot-gelben Koalition. Die Parteien sollen schriftlich zustimmen, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages übernommen werden und das seit 2021 bestehende Bündnis aus CDU, SPD und FDP fortgeführt wird. Auch die Ressortverteilung soll sich nicht ändern.

Die SPD erwarte personelle und strukturelle Kontinuität in der Landesregierung, teilten die Sozialdemokraten mit.

Der Schritt soll Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen, bekannter zu werden und sich einen Amtsbonus aufbauen zu können. Hintergrund sind Befürchtungen, dass die AfD bei der Wahl im September erstmals in einem Bundesland an die Macht kommen könnte.

In Wahlumfragen im vergangenen Jahr lag die AfD mit um die 40 Prozent teils deutlich vor der CDU mit 26 bis 27 Prozent.