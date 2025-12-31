Neujahrsansprache: Haseloff ruft zu Zusammenhalt in Sachsen-Anhalt auf
Von Christopher Kissmann
Magdeburg - Regierungschef Reiner Haseloff (71, CDU) ruft die Sachsen-Anhalter zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf.
Die Besinnung auf gemeinsame Werte sei von größter Bedeutung, sagte der Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache im MDR laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript.
"Auch wirtschaftlicher Erfolg hängt von stabilen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Das haben die vergangenen Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt. Heute sind jedoch die Unwägbarkeiten größer geworden."
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. "2026 wird ein wegweisendes Jahr für unser Land sein. Gehen wir weiterhin den Weg des wertschätzenden Miteinanders und des Respekts? Bleibt unser Land auch künftig ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft deutscher Länder und des Bundes? Es kommt auf uns alle an", so Haseloff, der sich nicht erneut zur Wahl stellt.
Spitzenkandidat der CDU ist Wirtschaftsminister Sven Schulze (46).
Haseloff dankte in der Neujahrsansprache zudem den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. "Sie sind Vorbilder und bewirken viel Gutes", sagte er. "Das Ehrenamt schafft Nähe und stärkt unser Gemeinwesen. Das ist heute wichtiger denn je."
Die Welt sei insgesamt fragiler geworden. "Aus zahlreichen persönlichen Gesprächen und Begegnungen weiß ich um die Ängste und Sorgen vieler Menschen."
