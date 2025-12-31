Neujahrsansprache: Haseloff ruft zu Zusammenhalt in Sachsen-Anhalt auf

Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) ruft in seiner Neujahrsansprache zum Zusammenhalt auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Besinnung auf gemeinsame Werte sei von größter Bedeutung, sagte der Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache im MDR laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript.

"Auch wirtschaftlicher Erfolg hängt von stabilen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Das haben die vergangenen Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt. Heute sind jedoch die Unwägbarkeiten größer geworden."

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. "2026 wird ein wegweisendes Jahr für unser Land sein. Gehen wir weiterhin den Weg des wertschätzenden Miteinanders und des Respekts? Bleibt unser Land auch künftig ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft deutscher Länder und des Bundes? Es kommt auf uns alle an", so Haseloff, der sich nicht erneut zur Wahl stellt.

Spitzenkandidat der CDU ist Wirtschaftsminister Sven Schulze (46).