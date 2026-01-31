Ricarda Lang nimmt Markus Söder aufs Korn: "Nürnberger Würstchen mit der Lizenz zum Tröten"

Aachen - Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang (32) hat einen Auftritt im Karneval für Sticheleien gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (59, CSU) genutzt.

Ricarda Lang (32) nahm bei der Festsitzung zur Verleihung des "Orden wider den tierischen Ernst" Bayern-MP Markus Söder (59, CSU) aufs Korn. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der Verleihung zum Orden wider den tierischen Ernst in Aachen - einer traditionsreichen Karnevalssitzung - sprach die 32-Jährige unter anderem vom "Nürnberger Würstchen mit der Lizenz zum Tröten, Markus Söder".

"Der fränkische Fleischsommelier ist das beste Beispiel dafür, dass auch groß gewachsene Männer am Napoleon-Komplex leiden", sagte Lang, als sie bei ihrer Rede auf den CSU-Vorsitzenden zu sprechen kam.

Bei der Verleihung zum Orden wider den tierischen Ernst treten regelmäßig Politiker auf und halten Karnevalsreden. Am Ende des Abends wird eine neue sogenannte Ordensritterin oder ein neuer Ordensritter ausgezeichnet.

In diesem Jahr geht die Ehrung an Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (47, CSU).