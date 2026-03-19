Jura-Studium neben Bundestag: Ricarda Lang möchte beweisen, "dass ich das durchziehe"

Berlin - Politik und Studium gleichzeitig meistern? Ricarda Lang (32) hat sich genau das vorgenommen und will neben ihrem Mandat auch noch ihren Masterabschluss schaffen. Nun berichtet sie von ihrer ersten Prüfung.

Ricarda Lang (32) strahlt in einem X-Beitrag vor Freude: Sie hat ihre erste Prüfung im Masterstudium geschrieben. © X/Ricarda_Lang

"Mein Gesicht nach der ersten durchgestandenen Jura-Klausur seit 8 Jahren", schreibt die ehemalige Grünen-Vorsitzende unter einem Beitrag auf X.

Auf dem Foto strahlt sie über das ganze Gesicht. Ob sie sich auch über ihr Prüfungsergebnis freuen kann, erfährt sie allerdings erst in ein paar Wochen.

"Es ging um öffentliches Wirtschaftsrecht – ein trockenes, aber wichtiges Thema", erklärt sie gegenüber BILD.

Wie sie sich am besten darauf vorbereitet? "Vor allem viel Wasser trinken." Zudem rät sie, sich auch am Abend davor nicht ständig verrückt zu machen oder bis spät in die Nacht an den Karteikarten zu sitzen.

Doch wozu der ganze Aufwand? "Ich will mir auch selbst beweisen, dass ich das durchziehe", betont die Grünen-Politikerin.