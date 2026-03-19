Jura-Studium neben Bundestag: Ricarda Lang möchte beweisen, "dass ich das durchziehe"
Berlin - Politik und Studium gleichzeitig meistern? Ricarda Lang (32) hat sich genau das vorgenommen und will neben ihrem Mandat auch noch ihren Masterabschluss schaffen. Nun berichtet sie von ihrer ersten Prüfung.
"Mein Gesicht nach der ersten durchgestandenen Jura-Klausur seit 8 Jahren", schreibt die ehemalige Grünen-Vorsitzende unter einem Beitrag auf X.
Auf dem Foto strahlt sie über das ganze Gesicht. Ob sie sich auch über ihr Prüfungsergebnis freuen kann, erfährt sie allerdings erst in ein paar Wochen.
"Es ging um öffentliches Wirtschaftsrecht – ein trockenes, aber wichtiges Thema", erklärt sie gegenüber BILD.
Wie sie sich am besten darauf vorbereitet? "Vor allem viel Wasser trinken." Zudem rät sie, sich auch am Abend davor nicht ständig verrückt zu machen oder bis spät in die Nacht an den Karteikarten zu sitzen.
Doch wozu der ganze Aufwand? "Ich will mir auch selbst beweisen, dass ich das durchziehe", betont die Grünen-Politikerin.
Zwischen Bundestag und Hörsaal: Ricarda Lang meistert die Doppelbelastung
Die Grünen-Politikerin absolviert ihr Studium parallel zu ihrem Mandat. So waren vor allem die Wochen bis zum 8. März, in denen sie zugleich im Wahlkampf in Baden-Württemberg unterwegs war, sehr intensiv. Zwischen Bundestagsausschuss und Wahlkampftermin habe sie viel aus dem Zug lernen müssen.
Die 32-Jährige hatte ihr erstes Jurastudium 2019 nach sieben Jahren ohne Abschluss vorerst beendet. Im März 2025 startete sie an der Berliner Humboldt-Universität einen neuen Anlauf und erreichte im Herbst ihren Bachelorabschluss. Anschließend schrieb sie sich für den Master an der FernUniversität in Hagen ein.
"Unter meinen Kommilitonen sind viele Menschen, die schon lange arbeiten, die Kinder haben, die eine Ausbildung gemacht haben oder auf dem zweiten Weg studieren", erzählt Lang.
Das fände sie großartig und sehe es als ein Zeichen der Chancengerechtigkeit.
Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa