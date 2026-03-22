SPD-Mann stirbt während Skiurlaub: Bundestag trauert um Carsten Träger (†52)

Fürth/Berlin - Der Bundestag und die SPD trauern um den Fürther SPD-Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Carsten Träger (†52).

Der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger (†52) von der SPD ist während eines Tirol-Aufenthalts gestorben. © Niklas Graeber/dpa

Die Nachricht von seinem überraschenden Tod mache sie tief betroffen, teilte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53, CDU) mit.

"Im Namen des Deutschen Bundestages spreche ich seiner Familie und den Angehörigen mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Ich wünsche ihnen alle Kraft in dieser schwierigen Zeit."

Klöckner ordnete nach eigenen Angaben Trauerbeflaggung auf den Liegenschaften des Deutschen Bundestages an.

Im Reichstagsgebäude soll ein Kondolenztisch aufgestellt werden. Am Mittwoch werde der Bundestag Carsten Träger im Plenum gedenken.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (57) hatte zuvor über den Tod des Abgeordneten informiert.