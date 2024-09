Bei Gründungstagen im Norden: Bündnis Sahra Wagenknecht schließt Presse aus

Bremen - Am kommenden Wochenende sollen in Bremen und Oldenburg die Landesverbände der Partei " Bündnis Sahra Wagenknecht " (BSW) gegründet werden. Die Presse ist dabei unerwünscht.

Bei den Parteitagen des "Bündnis Sahra Wagenknecht" in Bremen und Niedersachsen ist die Presse unerwünscht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie in den Einladungen deutlich wird, dürfen Journalisten nur zu Beginn am Vormittag eine halbe Stunde während einer Pressekonferenz an den Veranstaltungen teilnehmen. Wie die Partei bekannt gab, findet der Rest der Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dieser Schritt sorgt vor allem beim Deutschen Journalistenverband für großen Ärger. "Kritische Berichterstattung ist nur bei vollständiger Begleitung eines Parteitages möglich", sagte die Geschäftsführerin des DJV Niedersachsen, Christiane Eickmann, der Braunschweiger Zeitung.

Das BSW begründet die Ausladung mit einer vertraulichen Atmosphäre, in der sich die Mitglieder sonst nicht kennenlernen könnten. Selbstverständlich soll aber die Wahl des Landesvorstandes anschließend in einer Pressekonferenz verkündet werden.

"Dieses Verfahren gilt nur für die Gründungsversammlungen. Spätere Parteitage, auf denen programmatische Diskussionen stattfinden oder Kandidatenlisten für Wahlen aufgestellt werden, sind dann vollständig presse-öffentlich", erklärte Christopher Schulze, Landesbeauftragter des BSW in Bremen, auf Bild-Nachfrage.