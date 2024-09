Reichsbürger-Vergleich macht Sahra Wagenknecht wütend: "Unterirdisch, dieses Niveau!"

Berlin - Das erst kürzlich gegründete BSW hat bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen starke Ergebnisse eingefahren. Ohne eine Koalition mit der Partei würde sich die Regierungsbildung in beiden Bundesländern äußerst schwierig gestalten. Über die politische Lage wollte Caren Miosga (55) am Sonntagabend im Ersten mit Sahra Wagenknecht (55) sprechen.