Knapp bei Kasse: Wagenknecht fordert mehr Kohle für Sachsens Rentner!

Dresden - BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (54) sieht gleich hohe Renten in Ost und West noch in weiter Ferne.

Sahra Wagenknecht (54, BSW) verlangt mehr Rente! Gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind Durchschnittsrenten besonders niedrig. © Fabian Sommer/dpa

"1385 Euro Rente in Sachsen nach 40 Jahren Arbeit hat mit einem leistungsgerechten Rentensystem nichts zu tun. Dass Rentner in Sachsen immer noch 169 Euro weniger Rente bekommen als im Westen, zeigt, dass wir von einer Renteneinheit weit entfernt sind", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen in Sachsen hätten noch deutlich weniger im Portemonnaie.

"Die gesetzliche Rente sichert kaum noch den Lebensstandard, sondern bedeutet für immer mehr Bürger sozialen Abstieg im Alter. Und dann schlägt vielfach noch die Rentensteuer zu.

Wer eine Rente unterhalb von 2000 Euro monatlich erhält, darf nicht länger vom Fiskus behelligt werden", forderte die Politikerin.

Ihr Bündnis fordere höhere Renten nach dem Vorbild Österreichs und eine Rentensteuerbremse.