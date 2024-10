Wagenknecht bleibt hart: Scheitert Thüringens Koalition am Thema Frieden?

Berlin/Erfurt - Die Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Thüringen gestaltet sich schwierig. Knackpunkt ist eine Forderung von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (54).

BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht (54) pocht bei der Regierungsbildung auf das Thema Frieden. © Michael Kappeler/dpa

Die Parteigründerin wies jedoch Vorwürfe zurück, sie würde sich zu sehr in die Verhandlungen einmischen. Wagenknecht sagte MDR-aktuell, "zunächst mal verhandeln unsere Leute vor Ort, auch in unterschiedlichen Teams. Natürlich stimmen wir uns da aber ab. Das machen alle Parteien."

Die 54-Jährige betonte, das Thema Frieden sei eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf der Partei gewesen.

Mit Blick auf Thüringen sagte sie: "Wenn die CDU und die SPD merken, dass wir uns ein elementares Thema wegverhandeln lassen, nämlich das Thema Krieg und Frieden, würden wir nicht nur in dem Punkt unser Gesicht verlieren, sondern wir werden dann auch in allen anderen Punkten wenig erfolgreich sein. Denn wenn man so mit sich umspringen lässt, nehmen die anderen Parteien einen auch nicht mehr ernst."

Das BSW sei "nicht eine Partei wie alle anderen, die sich nach der Wahl alles wegverhandeln lässt, nur um Ministerposten zu besetzen, sondern wir haben einen klaren inhaltlichen Anspruch in diese Regierung hineingebracht", so Wagenknecht.