Wagenknecht-Partei BSW: So ist die Lage aktuell in Hessen

Am 8. Januar stellte Sahra Wagenknecht (54) ihre neue Partei in der Bundespressekonferenz vor. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Auf einer BSW-Bundesliste für die Europawahl am 9. Juni könnten auch Kandidaten aus diesem Bundesland stehen, heißt es in Kreisen der neuen Partei.

Noch halten sich demnach hessische BSW-Anhänger öffentlich zurück - vor dem ersten Bundesparteitag am 27. Januar in Berlin gehe es in Hessen auch um die Klärung von "Mitgliedschaften und Empfindlichkeiten". Auf mehrere Anfragen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Wiesbaden antwortete das BSW in Berlin vorerst nicht.

Die aus Frankfurt am Main stammende Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler (42) bekräftigte, sie habe sich die Auflösung der Linksfraktion im Bundestag im Zuge der Entstehung des BSW nicht gewünscht. Nun aber herrsche Klarheit - die Linke schaue konstruktiv nach vorne und lege auch in Hessen bei der Mitgliederzahl zu.

Wissler verwies zudem auf die Linken-Bundesliste für die Europawahl - dort findet sich auf Platz sieben eine hessische Kandidatin, die Gießener Gewerkschaftssekretärin Desiree Becker. "Zurzeit sitzen fünf Linke im Europäischen Parlament", erklärte Wissler.