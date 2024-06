Wegen Volksverhetzung: CDU-Mann zeigt Wagenknecht an

Roderich Kiesewetter (60, CDU) war über die Äußerungen seiner Politiker-Kollegin gar nicht erfreut. © Monika Skolimowska/dpa

Denn wie die BILD berichtete, habe der 60 Jahre alte Bundestagsabgeordnete die Vorsitzende der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht wegen Volksverhetzung angezeigt.

Auslöser sollen Äußerungen sein, die Wagenknecht am 27. Mai beim Wahlkampf in Saarbrücken in Richtung Kiesewetter adressierte.

Die 54-Jährige habe dabei unter anderem gefordert, dass der CDU-Politiker wegen seiner Einstellung zur Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt werden müsste und man ihn "nicht weitermachen lassen" dürfe.

Zudem habe Wagenknecht geäußert, dass Kiesewetter "den Krieg nach Deutschland" tragen würde.